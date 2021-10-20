На Среднем Урале от отравления метанолом скончались ещё 7 человек

По предварительным данным, число умерших от контрафактного алкоголя свердловчан за месяц достигло 26. Фото: Алексей Кунилов.

Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев заявил, что в регионе выявлены новые случаи смерти от употребления метанола. По предварительным данным, число умерших от контрафактного алкоголя свердловчан за месяц достигло 25.

Ранее Дмитрий Чукреев первым сообщил о 18 погибших уральцах, отравившихся метанолом.

"В среду, 20 октября, стало известно о гибели трёх человек в Белоярском районе и в городе Заречный. По неподтвержденной информации, ещё четверо погибли в Екатеринбурге. Таким образом, количество жертв от паленого алкоголя приближается к 30", - передаёт слова Чукреева пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Координатор проекта "Народный контроль" добавил, что общественники планируют обратиться к властям с просьбой усилить контроль за оборотом алкогольной продукции и меры борьбы с контрафактом.

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. На Среднем Урале установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

Сегодня утром "ОГ" писала ещё об одном массовом отравлении метанолом на Урале - в Курганской области.