Площадь тления торфяника в Солнечном уменьшилась до 3,4 га

Работы на месте ведутся круглосуточно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге вторую неделю продолжается тушение тлеющего торфяника в Солнечном. Общая площадь возгораний сократилась до 3,4 га. Изначально она составляла 120 га.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели тушат оставшиеся 2 крупных и 4 незначительных очага тления. Работы ведутся круглосуточно, в том числе с помощью комплекса "Шквал" Ногинского спасательного центра, который подаёт воду от естественных водоисточников. На данный момент на месте задействован 271 человек и 113 единиц техники.

"Прокладываются дополнительные магистральные линии для подачи воды ко всем очагам тления. Протушивание отдельных очагов проводится с помощью специальных торфяных стволов, позволяющих подавать воду в толщу тлеющего торфа. За всё время тушения в очаги было подано более 50 млн литров воды. Очаги у поверхности перекапываются шанцевым инструментом и проливается ручными пожарными стволами. Также для тушения применяется инженерная техника: экскаваторами выкапываются траншеи, куда подаётся вода для ликвидации тления на глубине", - отчитались в МЧС.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Напомним, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Власти Екатеринбурга ввели на территории тления режим ЧС.

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