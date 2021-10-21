В Екатеринбурге началась проверка после падения строителя с 17-го этажа

По факту гибели строителя следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге разбился 21-летний строитель. Он упал с 17-го этажа строящегося дома на Готвальда. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку.

Инцидент произошёл в этот понедельник, 18 октября. Молодой строитель упал в результате нарушения правил безопасности. Предварительно известно, что погибший работал на стройплощадке на основании гражданско-правового договора.

"Причины несоблюдения техники безопасности устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет установлено, кто из ответственных сотрудников осуществлял контроль на стройплощадке. Будет дана правовая оценка соблюдению на строительном объекте требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, что по факту гибели строителя следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

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