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21 октября 2021, 10:30

В Екатеринбурге произошёл взрыв в районе котельной на Гурзуфской

  Ксения Лязер
В Екатеринбурге произошёл взрыв в районе котельной на Гурзуфской - Токарей

На место происшествия прибыли несколько машин МЧС и медики. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге утром 21 октября произошёл взрыв в районе котельной на пересечении улиц Гурзуфская и Токарей. Предварительно пострадавших нет.

Инцидент произошёл после 10:00. Может ли взрыв повлиять на теплоснабжение многоквартирных домов и соцобъектов, выясняет прокуратура.

"Информация ещё уточняется, на место прибыли сотрудники МЧС. Пострадавших предварительно нет", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По факту хлопка прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку. По данным прокуратуры, инцидент в котельной произошёл во время растопки при переходе на резервный 4-й котёл. Повреждена обмуровка котла.

"Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, а также устанавливает, не повлияет ли он на теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В новость внесены изменения в 11:11.

Областная газета Свердловской области

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