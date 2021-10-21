Прокуратура начала проверку по факту происшествия с самолётом АН-2 в Свердловской области

Вблизи города Алапаевск при посадке у самолёта АН-2 произошёл отказ силовой установки за 400 метров до посадочной полосы. Фото: Владимир Мартьянов.

Вблизи города Алапаевск при посадке у самолёта АН-2 произошёл отказ силовой установки за 400 метров до посадочной полосы. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Как сообщается в telegram-канале надзорного ведомства, в результате аварии у самолёта сломалось правое шасси и правое крыло. Пострадавших нет - на борту находились командир самолёта и пилот, пассажиров не было.

АН-2 выполнял рейс для мониторинга пожарной обстановки в Алапаевском районе.

Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку. Также организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.