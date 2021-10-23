В Свердловской области лжемедики украли у пенсионерки 500 тысяч рублей

Мошенницы украли у пенсионерки 500 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области мошенники под видом медработников обманули женщину 1938 года рождения. Пока одна женщина предлагала сделать прививку от COVID-19, другая украла у бабушки полмиллиона рублей.

Инцидент произошёл 22 октября в Сысертском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Две женщины пришли в квартиру к пенсионерке 1983 года рождения. Они представились сотрудницами медицинской организации

"Пока "липовый" врач агитировала на кухне бабушку, вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню,<...> заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила и похитила полмиллиона рублей, отложенные на "черный день", - рассказал Валерий Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мошенниц, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Жителей региона просят быть бдительнее.

"Кем бы не представлялись незваные гости – врачами, соцработниками, представителями пенсионного фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других служб и ведомств, потратьте минутку на звонок, чтобы уточнить являются ли визитеры теми, за кого себя выдают. И лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты, можно ее открыть", - резюмировал Валерий Горелых.