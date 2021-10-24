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Общество / Происшествия
24 октября 2021, 14:08

В Екатеринбурге площадь тления торфяников сократилась до 0,9 гектара

Спасатели тушат торфяники

Спасатели тушат торфяники беспрерывно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге продолжаются работы по тушению торфяников. За несколько дней площадь тления сократилась до 0,9 гектара.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать ещё 1 гектар тления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Усилия группировки, задействованной на тушении торфа, сосредоточены на ликвидации 2-х оставшихся очагов общей площадью 0,9 Га. Непрерывно проводится мониторинг территории торфяника для недопущения повторного возникновения очагов тления. Всего в работах по ликвидации тления задействованы более 270 человек личного состава и порядка 110 единиц спецтехники", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Власти Екатеринбурга ввели на территории тления режим ЧС.

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Областная газета Свердловской области

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