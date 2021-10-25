В Екатеринбурге полностью потушили тлеющие торфяники

Работы по ликвидации огня шли с 11 октября. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге завершились работы по тушению тлеющих торфяников. Работы по ликвидации огня шли с 11 октября.

Последние очаги были ликвидированы сегодня утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На тлеющие торфяники было подано более 160 миллионов литров воды.

"Всего в ликвидации последствий торфяного пожара были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Работы по заводнению территории с целью профилактики возгораний торфа продолжаются. На месте остаётся часть группировки для окарауливания и недопущения повторного возгорания", - сообщили в ведомстве.

Напомним, работы по тушению торфяников около Солнечного начались 11 октября. Площадь возгорания составляла 120 гектаров, действовало 28 очагов. На месте тушения использовалась тяжёлая техника для создания минерализованных полос. Также спасатели создали два искусственных водоёма.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Власти Екатеринбурга вводили на территории тления режим ЧС.