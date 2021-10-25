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25 октября 2021, 17:52

В Свердловской области локализовали все природные пожары

Горит лес

В регионе локализовали все лесные пожары. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами. Они локализовали все возгорания.

На территории региона действует шесть лесных пожаров. Площадь горения составляет 93,81 гектара. Все очаги локализованы.

"Спасатели продолжают борьбу с возгораниями на территории Екатеринбурга и Берёзовского городского округа. Задействовано более 300 человек (в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов) и 53 единицы техники", - говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

На территории региона действует особый противопожарный режим. Действия с открытым огнём, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.

Напомним, сегодня утром пожарные потушили последние очаги тления торфяников.

Сюжет

Лесные пожары в Свердловской области
Следим за ситуацией с природными возгораниями.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области локализовали все природные пожары