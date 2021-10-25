В Набережных Челнах ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

В доме разрушено шесть квартир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан

В пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газа. В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ поступило сообщение по предварительной информации о взрыве газовоздушной смеси в квартире на 4 этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома в г.Набережные Челны, ул. Татарстан, 25/117", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате были повреждены перекрытия между 4-ым и 5-ым этажами, разрушены шесть квартир. В них проживали 14 человек. Эвакуировано 32 человека. Из-под завалов пожарные и спасатели спасли четырёх человек, в числе которых два ребёнка.

На выездном заседании КЧС и ОПБ (Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования.

На месте происшествия работают кинологические расчёты и психологи МЧС. Пункт временного размещения вместимостью 400 человек развернули в городской гостинице.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.

Как сообщили в СКР по Республике Татарстан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, накануне вечером в Екатеринбурге в многоквартирном доме произошёл хлопок газа. В результате двое пострадавших 1994 и 2001 годов рождения получили ожоги, их госпитализировали.