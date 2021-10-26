В Свердловской области от отравления суррогатным алкоголем умерло уже 30 человек

Некачественный алкоголь стал причиной гибели трёх десятков человек. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области увеличилось число погибших от отравления метиловым спиртом. Жертвами суррогатного алкоголя стали уже 30 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. На Среднем Урале установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области.

Трём местным жителям, занимающимся сбытом контрафактного алкоголя, из-за которого скончалось более двух десятков человек, предъявили обвинение. Мужчины 1982, 1978 и 1967 годов рождения, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ ("сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Двоих фигурантов отправили в СИЗО на два месяца, до 15 декабря.