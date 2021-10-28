В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту эвакуации учащихся лицея №109

По предварительной информации, потерпевших нет. Фото: Алексей Кунилов.

Учащихся екатеринбургского лицея №109 эвакуировали из здания. Инцидент произошёл вчера вечером, в связи с этим прокуратура Ленинского района проводит проверку.

Как сообщили "Облгазете" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предположительно учащийся данного лицея распылил перцовый баллончик между этажами. Из-за этого пришлось эвакуировать всё учебное заведение.

Надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. По предварительной информации, потерпевших нет.

Старший специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу майор внутренней службы Евгений Крюков не стал комментировать данный инцидент. В департаменте образования города получить оперативный комментарий не удалось, так как начальник находится в отпуске.

Директор лицея №109 тоже в отпуске. Замдиректора по учебной деятельности Надежда Бурляева не смогла дать свой комментарий без одобрения городского департамента образования.