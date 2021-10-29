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29 октября 2021, 09:53

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали Театр оперы и балета

Оперный театр

В это время в театре показывали балет "Лебединое озеро". Фото: Павел Ворожцов

Театр оперы и балета в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. В это время в театре шёл балет "Лебединое озеро".

Инцидент произошёл накануне вечером. Об этом корреспонденту "Областной газеты" сообщили в пресс-службе театра.

"Сообщение поступило в начале второго отделения "Лебединого озера". Эвакуировали из театра всех, кто там находился. В 22:05 артисты и сотрудники театра вернулись в здание", - рассказал пресс-секретарь театра.

Артистов готов был принять Театр кукол, но они разместились в одном из кафе неподалёку.

Напомним, в середине октября также эвакуировали сотрудников свердловского Управления Роспотребнадзора. Лжеминированию подверглись отделения в Екатеринбурге, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске и Ревде.

Областная газета Свердловской области

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