В отеле Хургады отравились 40 россиян

Все постояльцы были расселены в другие гостиницы. Фото: Александр Зайцев

В одном из четырёхзвёздочных отелей египетского курорта Хургада выявлено массовое отравление россиян. Местная прокуратура распорядилась закрыть отель на неопределённый срок в связи с нарушением норм санитарной безопасности.

Все постояльцы были расселены в другие гостиницы.

"В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет", - сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Федерации туристических палат Египта.

По словам генконсула РФ в Хургаде Виктора Воропаева, речь идёт об отеле AMC Royal hotel. Сейчас дипломаты выясняют, были ли отравлены другие постояльцы.

Изначально местные санитарные власти закрыли отель на 48 часов, однако позже они приняли решение приостановить работу гостиницы на неопределённый срок.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин". За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии", - отметили в Федерации туристических палат Египта.

Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин договорился с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси о полном восстановлении авиасообщения между двумя государствами. Речь во время телефонных переговоров коснулась также авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Стороны договорились проработать практические параметры возобновления рейсов до этих курортов.