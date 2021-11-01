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Общество / Происшествия
1 ноября 2021, 10:21

В одном из дворов Нижнего Тагила авто-леди сбила ребёнка

место ДТП

Мальчика госпитализировали с диагнозом "перелом левого бедра". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле во дворе дома № 13 по улице Булата Окуджавы автомобилистка сбила 11-летнего мальчика. Ребёнок был доставлен в больницу с переломом бедра.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, 32-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Daewoo Nexia, во время движения по дворовой территории допустила наезд на 11-летнего ребёнка-пешехода. Мальчик резко вышел из-за припаркованных автомобилей.

Мальчика госпитализировали с диагнозом "перелом левого бедра".

Женщина имеет водительский стаж 5 лет, ранее ПДД не нарушала. По результатам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения, опьянение не установлено.

"Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными​ законными представителями​ несовершеннолетних​ обязанностей​ по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.

Областная газета Свердловской области

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