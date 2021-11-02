В Кабуле прогремели взрывы, есть жертвы

В центре Кабула произошли два взрыва. Они прогремели неподалёку от здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, принадлежащей Министерству обороны Афганистана.

В квартале Вазир-Акбар-Хан, где также располагаются иностранные дипмиссии, идёт перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Информагентство также пишет, что при взрыве в Кабуле погибли 15 человек, ещё 34 пострадали. Уточняется, что инцидент произошёл далеко от посольства России, сотрудники отечественного диппредставительства не пострадали.