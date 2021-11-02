Двое детей погибли в Свердловской области в результате пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в селе Квашнинском Камышловского района сгорел частный дом. Погибли двое детей 2019 и 2021 годов рождения.

Ещё двое - эвакуировались из дома до прибытия пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В министерстве также уточнили, что на место происшествия на пяти машинах выезжали 13 человек.

По версии следствия, мать затопила печку и вышла из дома. За время отсутствия женщины произошло возгорание. Спаслись только двое детей. По факту гибели мальчика (2019 года рождения) и девочки (2021 года рождения) Камышловским межрайонным следственным отделом СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Специалистами будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти детей, а также для установления причины возгорания.