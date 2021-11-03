В Асбесте неизвестный обстрелял ковидную больницу и машину врача

По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку. Фото: Алексей Кунилов.

В Асбесте обстреляли здание инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-реаниматолога. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Факт стрельбы "Областной газете" подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что по факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку.

"Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего", - сказал он.

По распространённой в Интернете информации, стрельба может быть связана с местью за родственника, скончавшегося от COVI-19. При этом это не первое нападение на медучреждение. Ранее неизвестный, вооружённый ножом, находясь в здании больницы атаковал женщину-медика. Ему удалось скрыться.