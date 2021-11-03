Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга в Грецию, Индонезию и Танзанию

На международных регулярных воздушных перевозках допуски дали четырём авиакомпаниям. Фото: Евгения Скачкова.

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз в список международных регулярных воздушных перевозок вошли 11 иностранных городов.

Как говорится в документе, авиакомпании получили допуски к полётам из уральской столицы по следующим направлениям:

Греция – «Azur Air» – на Корфу (частота полётов 2 раз в неделю) и Миконос (2 р/н);

– «Azur Air» – на Корфу (частота полётов 2 раз в неделю) и Миконос (2 р/н); Индонезия – «Royal Flight» – в Денпасар (2 р/н);

– «Royal Flight» – в Денпасар (2 р/н); Испания – «Azur Air» – на Тенерифе (1 р/н), в Жирону и Реус (по 2 р/н);

– «Azur Air» – на Тенерифе (1 р/н), в Жирону и Реус (по 2 р/н); Китай – «Red Wings» – в Урумчи (7 р/н);

– «Red Wings» – в Урумчи (7 р/н); ОАЭ – «Аэрофлот» и «Azur Air» – в Дубай (для обеих авиакомпаний по 2 р/н);

– «Аэрофлот» и «Azur Air» – в Дубай (для обеих авиакомпаний по 2 р/н); Польша – «Red Wings» – в Гданьск (3 р/н);

– «Red Wings» – в Гданьск (3 р/н); Танзания – «Royal Flight» – в Занзибар (2 р/н);

– «Royal Flight» – в Занзибар (2 р/н); Швейцария – «Red Wings» – в Базель (3 р/н);

В приказе также есть перечень перевозчиков, получивших допуски к выполнению международных нерегулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов из уральской столицы.