Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга в Грецию, Индонезию и Танзанию

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз в список международных регулярных воздушных перевозок вошли 11 иностранных городов.
Как говорится в документе, авиакомпании получили допуски к полётам из уральской столицы по следующим направлениям:
- Греция – «Azur Air» – на Корфу (частота полётов 2 раз в неделю) и Миконос (2 р/н);
- Индонезия – «Royal Flight» – в Денпасар (2 р/н);
- Испания – «Azur Air» – на Тенерифе (1 р/н), в Жирону и Реус (по 2 р/н);
- Китай – «Red Wings» – в Урумчи (7 р/н);
- ОАЭ – «Аэрофлот» и «Azur Air» – в Дубай (для обеих авиакомпаний по 2 р/н);
- Польша – «Red Wings» – в Гданьск (3 р/н);
- Танзания – «Royal Flight» – в Занзибар (2 р/н);
- Швейцария – «Red Wings» – в Базель (3 р/н);
В приказе также есть перечень перевозчиков, получивших допуски к выполнению международных нерегулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов из уральской столицы.