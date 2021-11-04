На борту упавшего под Иркутском Ан-12 были 9 человек

На место происшествия выезжал глава региона Игорь Кобзев. Фото: официальный сайт Иркутской области.

На борту самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, находилось девять человек - граждане России, Белоруссии и Украины. Инцидент произошёл 3 ноября.

Известно, что грузовой самолёт (эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно"), выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал в районе села Пивовариха под Иркутском. На место происшествия выезжал глава региона Игорь Кобзев. На своей странице в Instagram он опубликовал имена семи человек, находившихся на борту, уточнив, что в самолёте были ещё два представителя компании "Заполярье".

"Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией... Со своей стороны будем делать всё, чтобы разобраться в причинах трагедии", - заявил губернатор.

По уточнённым данным на утро 4 ноября, в ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела шести человек. Они доставлены в региональное бюро судебно-медицинской экспертизы, говорится на официальном сайте Иркутской области.