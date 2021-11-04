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4 ноября 2021, 15:45

Рабочий погиб, упав в котлован в Екатеринбурге

котлован

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В Екатеринбурге при проведении коммунальных работ погиб рабочий. Инцидент произошёл вечером 3 ноября.

По имеющимся данным, представители одного из городских предприятий копали котлован на улице Герцена. Во время установки отметки для дальнейшей копки, произошёл обвал грунта и рабочий упал на глубину около 3,5 метра. После этого его засыпало грунтом.

От полученных травм мужчина скончался. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Отмечается, что сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Областная газета Свердловской области

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