В Нижнем Тагиле в ДТП погибли два человека

Машину откинуло в столб. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе произошло ДТП. В нём погибли парень и девушка.

Инцидент произошёл накануне вечером. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 20-летний мужчина, управляя автомобилем "Опель Астра", следуя со стороны ул. Челюскинцев в сторону Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр", - говорится в сообщении ведомства.

После водитель наехал на опору линии электропередач. В результате 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП.

Водитель получил сотрясение мозга, ушибы правого бедра, правой руки и грудной клетки. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу № 2.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России "Нижнетагильское", которые установили личность водителя и пассажиров, провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Установлено, что водитель не был пьян.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

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