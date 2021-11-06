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6 ноября 2021, 10:19

В Екатеринбурге на Юго-Западе автобус сбил женщину с ребёнком

Автобус

Водитель автобуса затормозил, но не смог избежать столкновения. Фото: пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и матери с ребёнком. В Юго-Западном микрорайоне автобус сбил женщину с сыном на пешеходном переходе.

Инцидент произошёл накануне в районе 19:00 напротив дома № 2/2 по ул. Ак. Бардина. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мать с 4-летним сыном переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В это время их сбил пассажирский автобус 76 маршрута. Он двигался по ул. Ак. Бардина со стороны ул. Ясная в сторону ул. Серафимы Дерябиной. 

"Мать пояснила, что подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам, с левой стороны двигался автобус. Женщина подумала, что водитель останавливается, и вместе с сыном начала переход, но пройдя несколько метров, водитель автобуса допустил на них наезд", - говорится в сообщении.

В результате 33-летнюю мать с ребёнком доставили в детскую больницу. 

Автобусом управлял 57-летний мужчина с водительским стажем 15 лет. Он не привлекался к административной ответственности.

Водитель пояснил, что двигался со скоростью 5-10 км/ч. Подъезжая к остановке "Микрохирургия глаза" видел стоящих пешеходов на остановке и сбавил скорость, чтобы остановиться, проезжая пешеходный переход, неожиданно для него женщина с ребенком стала переходить дорогу. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось

В салоне автобуса находило пять пассажиров, никто из них не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, информация о ДТП направлена в администрацию города и прокуратуру.

Областная газета Свердловской области

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