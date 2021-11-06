В Екатеринбурге снесли старинное здание, рядом с которым хотели построить гостиницу

Снос здания начался ночью. Фото: из группы во "ВКонтакте" общественной организации "Уральский хронотоп"

В Екатеринбурге на Малышева снесли здание XIX века постройки. Оно мешало проезду техники для строительства новой гостиницы, проект которой ещё не одобрили.

Снос начался ещё в ночь с 5 на 6 октября. Рабочие уничтожали флигель усадьбы Поповичевых. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин.

Работы по демонтажу прекратились, когда на место сноса прибыли журналисты, общественники и сотрудники Росгвардии. Но после их ухода демонтаж возобновили. Сегодня в первой половине дня здание полностью снесли.

"Здание находился в охранной зоне ОКН "Дом контор". Снос там допустим в отношении объектов, не представляющих историко-культурную ценность, это написано в требованиях к градрегламентах. Это касается не только памятников, принятых на госохрану, а более широкой категории исторических объектов. Была ли проведена предварительная работа и дан ответ, что домик не представляет ценности? Нет. И это грубое нарушение", - написал Олег Букин.

Также он панирует обратиться в полицию с заявлением.

Напомним, рядом с этим здание хотят построить 30-этажный отель. Градсовет отсрочил принятие решения о его возведении. Больше всего замечаний вызвало проектирование подъезда к комплексу, ради которого также предлагалось снести флигель усадьбы Поповичевых.

По словамархитектор ЕвгенияТрубецкова, на месте планируемого подъезда уже был "нелегитимный" проезд, однако он слишком узкий. Владелец здания по адресу Малышева, 38Б дал добро на снос, однако члены совета указали на загруженность прилегающих улиц - подъезд к комплексу может вызвать ещё большие дорожные заторы. Поэтому по итогам заседания градсовета было решено отложить принятие решение по поводу "Радиуса-2" и дождаться разработки проекта планировки.

Это уже не первый снос старинного здания в центре Екатеринбурга за последний месяц. Пару недель назад в городе снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева, признанной объектом культурного наследия.

Напомним, в День города в Екатеринбурге начался снос особняка конца XIX — начала XX века, который располагался по адресу ул. Мельникова, 14. До 2015 года особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного наследия и не подлежал сносу.

19 сентября в самом центре Екатеринбурга обрушилась часть стены у архитектурного ансамбля "Усадьба купца Ваганова" по адресу: улица Радищева, 6. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии.

Также госэкспертиза одобрила снос зданий золотосплавной химической лаборатории в Екатеринбурге и исключила из списка ОКН заброшенную больницу в Зелёной роще. Теперь её тоже можно будет законно уничтожить.