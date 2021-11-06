В Екатеринбурге в промзоне Краснолесья произошёл хлопок газа и загорелись покрышки

"Хлопок" газа произошёл в ангаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на территории промышленной площадки произошёл хлопок газа. Из-за этого загорелись покрышки.

Сообщении о пожаре поступило в 13:24. Пожар произошёл по адресу ул Академика Вонсовского, 1а. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту "Областной газеты".

На месте работают 18 спасателей, задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Читатели "ОГ" сообщают, что дым от пожара видно на Вторчермете.