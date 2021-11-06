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6 ноября 2021, 15:16

Из-за коммунальной аварии холодная вода затопила улицу Татищева в Екатеринбурге

Разлив воды

Подобные случаи регулярно происходят в разных районах Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на ВИЗе произошла коммунальная авария. Холодная вода залила участок улицы Татищева.

"Сегодня рано утром произошла авария на крупном водоводе диаметром 1000 мм вблизи ул. Татищева, 82. Отключений в МКД нет. Аварийная бригада на месте, получили согласование раскопки и приступили к устранению аварии. Характер повреждения пока не известен", - рассказали корреспонденту "ОГ"в пресс-службе водоканала.

Сейчас сотрудники коммунальной службы проводят раскопки, чтобы выяснить точную причину повреждения.

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Областная газета Свердловской области

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