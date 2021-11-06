Темы дня

Общество / Происшествия
6 ноября 2021, 16:11

Мужчина, стрелявший в машину врача в Асбесте, написал явку с повинной

Пистолет в руке

Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области нашли мужчину, который обстрелял ковидную больницу и машину врача в Асбесте. Он уже написал явку с повинной.

Стрелка нашли 5 ноября. По предварительным данным, у него есть погашенные судимости. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. При задержании вел себя спокойно и уверенно. Оперуполномоченные и следователи по месту его жительства изъяли орудие преступления", - сообщил Валерий Горелых.

Чтобы найти виновника, полицейские отработали 1 141 владельца оружия 12 калибра. Именно такие гильзы были найдены на месте преступления.

Мужчину уже допросили. Его показания проверили на месте происшествия. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении стрелку соответствующего обвинения. Точный мотив преступления устанавливается

Напомним, 3 ноября в Асбесте неизвестный ранее мужчина обстрелял здание инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-реаниматолога.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2021, 17:25 / Спорт
В Екатеринбурге прошла последняя инспекция перед ЧМ-2022 по волейболу
06.11.2021, 16:31 / Общество
УрФУ с 8 ноября вернётся к гибридному формату обучения, если нерабочие дни не продлят
06.11.2021, 16:11 / Общество
Мужчина, стрелявший в машину врача в Асбесте, написал явку с повинной
06.11.2021, 15:16 / Общество
Из-за коммунальной аварии холодная вода затопила улицу Татищева в Екатеринбурге
06.11.2021, 14:17 / Общество
В Екатеринбурге в промзоне Краснолесья произошёл хлопок газа и загорелись покрышки