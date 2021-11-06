Мужчина, стрелявший в машину врача в Асбесте, написал явку с повинной

Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области нашли мужчину, который обстрелял ковидную больницу и машину врача в Асбесте. Он уже написал явку с повинной.

Стрелка нашли 5 ноября. По предварительным данным, у него есть погашенные судимости. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. При задержании вел себя спокойно и уверенно. Оперуполномоченные и следователи по месту его жительства изъяли орудие преступления", - сообщил Валерий Горелых.

Чтобы найти виновника, полицейские отработали 1 141 владельца оружия 12 калибра. Именно такие гильзы были найдены на месте преступления.

Мужчину уже допросили. Его показания проверили на месте происшествия. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении стрелку соответствующего обвинения. Точный мотив преступления устанавливается

Напомним, 3 ноября в Асбесте неизвестный ранее мужчина обстрелял здание инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-реаниматолога.