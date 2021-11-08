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8 ноября 2021, 06:13

В свердловском посёлке ночью тушили пилораму и склад на площади 2 000 "квадратов"

Пожар на пилораме

Возгорание произошло накануне вечером в свердловском посёлке. Спасатели до сих пор ведут проливку сгоревших конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 8 ноября в Белоярском ГО тушили крупный пожар. На площади 2 000 "квадратов" горели пилорама, склад готовой продукции и административно-бытовые помещения.

Возгорание произошло накануне вечером в свердловском посёлке Режик, на ул. Вздымщиков. При пожаре никто не пострадал.

"В 22:51 пожар локализован. В 00:56 открытое горение ликвидировано. К тушению пожара были привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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