В Ачитском районе охотник случайно застрелил товарища

Охотнику может грозить до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Житель Ачитского района подозревается в непредумышленном убийстве на охоте. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По версии следствия, днём 20 октября подозреваемый, находясь в лесу вблизи деревни Ялым, произвёл три выстрела из нарезного охотничьего самозарядного карабина модели "Тигр" в сторону лося. Одним из выстрелов он ранил своего 36-летнего знакомого. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Отмечается, что по данному уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. За преступление по ч. 1 ст.109 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее "Областная газета" рассказывала об аналогичных случаях. Подробности вы сможете узнать из статьи "Выстрел "на шорох"? В один день на охоте погибли сразу два чиновника".