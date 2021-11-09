На борту контейнеровоза, севшего на мель у берегов Находки, находятся 14 человек

На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями. Фото: страница в Instagram Олег Кожемяко.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился у берегов Находки. На борту находятся 14 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 00:02 9 ноября (по уральскому времени) от судна был принят сигнал о посадке на мель. Из города Находка к месту происшествия выдвинулась оперативная группа местного пожарного гарнизона. Сегодня в 8:35 (по уральскому времени) туда вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями.

Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Instagram, на борту контейнеровоза находятся 14 человек и, по данным капитана, они в безопасности.

"Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место", - отметил он. Губернатор также заявил, что повреждений топливных танков у переломившегося судна, как и разлива топлива не зафиксировано. При этом, чтобы не допустить разлива, вокруг контейнеровоза установят боновые ограждения.

На борту судна находится 298 тонн топлива, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.