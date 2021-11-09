Темы дня

Общество / Происшествия
9 ноября 2021, 10:54

На борту контейнеровоза, севшего на мель у берегов Находки, находятся 14 человек

страница в Instagram Олег Кожемяко

На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями. Фото: страница в Instagram Олег Кожемяко.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился у берегов Находки. На борту находятся 14 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 00:02 9 ноября (по уральскому времени) от судна был принят сигнал о посадке на мель. Из города Находка к месту происшествия выдвинулась оперативная группа местного пожарного гарнизона. Сегодня в 8:35 (по уральскому времени) туда вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями.

Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Instagram, на борту контейнеровоза находятся 14 человек и, по данным капитана, они в безопасности.

"Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место", - отметил он. Губернатор также заявил, что повреждений топливных танков у переломившегося судна, как и разлива топлива не зафиксировано. При этом, чтобы не допустить разлива, вокруг контейнеровоза установят боновые ограждения.

На борту судна находится 298 тонн топлива, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.11.2021, 12:29 / Общество
Владимир Путин наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского
09.11.2021, 12:23 / Общество
Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 9 ноября
09.11.2021, 11:53 / Общество
Алексей Шмыков назвал отстающие по переписи населения свердловские муниципалитеты
09.11.2021, 11:46 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке медведи ушли в спячку
09.11.2021, 11:35 / Общество
Владимир Путин наградил четырёх заведующих кафедрами Уральского медуниверситета