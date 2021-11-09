Прокуратура проверит санаторий "Изоплит" из-за массового заболевания детей

После вспышки заболеваемости детей начали отправлять по домам. Фото: Павел Ворожцов.

В детском санатории "Изоплит" произошло массовое заболевание детей. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку санитарно-эпидемиологического законодательства руководством санатория.

По данным прокуратуры Свердловской области, на прошлых выходных, 6-7 ноября, в медучреждения уральской столицы с признаками ОРВИ обратились 43 ребёнка, находившихся на санаторно-курортном лечении в "Изоплите" с 30 октября. После вспышки заболеваемости детей начали отправлять по домам.

Прошедшая ранее проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила нарушения санитарных норм в учреждении.

Сотрудники прокуратуры во время проведения надзорных мероприятий дадут правовую оценку соблюдению должностными лицами санатория требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременности оказания медпомощи. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.