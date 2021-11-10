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10 ноября 2021, 07:23

В Екатеринбурге и Заречном ночью горели иномарки

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Обе машины полыхали на площади трёх кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 10 ноября в Екатеринбурге и Заречном тушили загоревшиеся иномарки. Сообщения об обоих инцидентах поступили в 00:09, оба пожара были потушены в течение двух минут.

В Екатеринбурге вспыхнула Mazda CX-5 на ул. Опалихинская. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах. В результате пожара у иномарки оказались повреждены моторный отсек и салон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Заречном машина горела на ул. Алещенкова. Площадь возгорания Ford Focus-2 так же составила 3 кв. м. Огонь повредил моторный отсек автомобиля, его тушили 9 спасателей с помощью двух единиц техники.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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