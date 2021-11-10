В Екатеринбурге и Заречном ночью горели иномарки

Обе машины полыхали на площади трёх кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 10 ноября в Екатеринбурге и Заречном тушили загоревшиеся иномарки. Сообщения об обоих инцидентах поступили в 00:09, оба пожара были потушены в течение двух минут.

В Екатеринбурге вспыхнула Mazda CX-5 на ул. Опалихинская. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах. В результате пожара у иномарки оказались повреждены моторный отсек и салон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Заречном машина горела на ул. Алещенкова. Площадь возгорания Ford Focus-2 так же составила 3 кв. м. Огонь повредил моторный отсек автомобиля, его тушили 9 спасателей с помощью двух единиц техники.