Сотрудники Росгвардии организовали массовый рейд в центре Екатеринбурга

Сотрудники Росгвардии будут проверять соблюдение коронавирусных ограничений. Фото: Александр Зайцев

В центре Екатеринбурга заметили большое скопление машин Росгвардии. Сотрудники ведомства проводят массовые рейды.

Корреспонденту "Областной газеты" рассказали, что Росгвардия будет проверять соблюдение коронавирусных ограничений.

"В Екатеринбурге сотрудники ведомства оказывают содействие представителям регионального министерства общественной безопасности в проведении профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ограничительных мер, действующих в регионе", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Интернете появилась информация, что в центр Екатеринбурга, на улицу Пушкина съехалось большое количество машин Росгвардии.

Напомним, что в Свердловской области сейчас действует система QR-кодов. Без сертификата о вакцинации не пускают в общественные места и государственные учреждения. Кроме этого, региональные власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей. С 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников. Также ведётся контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

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