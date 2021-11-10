В Нижних Сергах трёхлетняя девочка утонула в яме с водой

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Фото: Нина Георгиева.

В Нижних Сергах трёхлетняя девочка упала в яму с водой и погибла. По факту смерти ребёнка проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, во дворе частного дома по ул. Пушкина ребёнок упал в заброшенный колодец. Отсутствие девочки заметили другие дети. Они обнаружили её и принесли домой. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть ребёнка, сообщили в пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

"По имеющейся информации ранее яма, после падения в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришёл в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась", - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и деятельности органов опеки и попечительства по работе с указанной семьёй.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося, производят сбор и закрепление доказательственной базы.