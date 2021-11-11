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Общество / Происшествия
11 ноября 2021, 13:46

Вооружённый грабитель напал на офис банка в Екатеринбурге

оружие

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия). Фото: Алексей Кунилов.

В Кировском районе Екатеринбурга произошло вооружённое нападение на офис банка. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов.

Грабитель никого не ранил и ничего не успел похитить, рассказал "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По ранее появившейся в Интернете информации, злоумышленник потребовал "выложить в лоток доллары и евро". Работники банка "АК-Барс" нажали тревожную кнопку, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении. Данную информацию Валерий Горелых подтвердил, уточнив, что тревожное сообщение поступило в дежурную часть ОП №3 УМВД по Екатеринбургу вечером 10 ноября.

"В указанное финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Оперуполномоченные изъяли ряд вещдоков", - сказал он.

Сейчас сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк граждан, недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия"). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в столице Урала вынесли приговор в отношении налётчика на банк, убившего во время ограбления посетителя. Виталий Дикушин избежал тюрьмы.

Областная газета Свердловской области

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