В Екатеринбурге ночью тушили крупный пожар на Ленина

На площади 500 "квадратов" горели утеплитель на кровле здания и деревянная опалубка строящегося здания. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в ночь на 12 ноября вспыхнуло строящееся здание на пр. Ленина. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, горели утеплитель на кровле здания и деревянная опалубка. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 3:22. На место происшествия были направлены 26 спасателей на 8 спецмашинах.

"В 03:47 огонь локализован, в 06:10 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:40", - рассказали в ведомстве.

В Интернете распространилась информация, что пожар произошёл по пр. Ленина, 8. По этому адресу компания PRINZIP строит клубный дом. Однако в МЧС точный адрес называть не стали.