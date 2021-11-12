Темы дня

Общество / Происшествия
12 ноября 2021, 08:00

В Екатеринбурге ночью тушили крупный пожар на Ленина

Пожарная машина в Екатеринбурге

На площади 500 "квадратов" горели утеплитель на кровле здания и деревянная опалубка строящегося здания. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в ночь на 12 ноября вспыхнуло строящееся здание на пр. Ленина. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, горели утеплитель на кровле здания и деревянная опалубка. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 3:22. На место происшествия были направлены 26 спасателей на 8 спецмашинах.

"В 03:47 огонь локализован, в 06:10 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:40", - рассказали в ведомстве.

В Интернете распространилась информация, что пожар произошёл по пр. Ленина, 8. По этому адресу компания PRINZIP строит клубный дом. Однако в МЧС точный адрес называть не стали.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.11.2021, 08:38 / Общество
Екатеринбург встал в пробки из-за выпавшеего снега
12.11.2021, 08:24 / Общество
Американский корабль Crew Dragon в четвёртый раз доставил астронавтов на МКС
12.11.2021, 08:00 / Общество
В Екатеринбурге ночью тушили крупный пожар на Ленина
12.11.2021, 07:38 / Общество
В Екатеринбурге выявили почти 65 тысяч случаев коронавируса: данные по городам
11.11.2021, 21:40 / Культура
Владимир Путин посетил Московский дом Достоевского в честь 200-летия писателя