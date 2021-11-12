В Нижнем Тагиле ночной пожар выгнал на мороз 63 человека

Тушение проводилось как из внутренних помещений здания, так и с пожарной автолестницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле в 10-этажном доме на улице Булата Окуджавы произошёл пожар. Информация об инциденте поступила к спасателям в 4:48.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту происшествия на 10 машинах выезжали 28 человек. С помощью спецустройст пожарные спасли 28 человек, в том числе 8 детей. Ещё 35 человек, в том числе 10 детей, были просто эвакуированы из здания. Пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра. Огнём повреждено домашнее имущество, обшивка балкона в квартирах, расположенных на втором и третьем этажах 10-этажного муниципального жилого дома.

Отмечается, что тушение проводилось как из внутренних помещений здания, так и с пожарной автолестницы. В 05:30 огонь локализован, открытое горение ликвидировано в 05:38. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:05.

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