В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень погибла супружеская пара

Водитель грузовика 1960 года рождения травм не получил. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В пятницу, 12 ноября, на 109-м км трассы Екатеринбург - Тюмень произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Scania. В результате ДТП погибли муж с женой - водитель и пассажир легковушки.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель – мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём "Гранты", после совершения обгона попутного автомобиля и при возвращении на свою полосу не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с грузовиком Scania на полосе встречного движения.

Легковушка получила сильные механические повреждения. Водитель и 34-летняя пассажирка "Лады" погибли на месте ДТП. Водитель грузовика 1960 года рождения травм не получил.

На данный момент движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование движения потоков - автомобили объезжают участок по одной полосе. На месте ДТП не было выявлено неудовлетворительных дорожных условий. По факту аварии проводится проверка.