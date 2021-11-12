В Свердловской области владелец собаки заплатит 50 тысяч рублей покусанному 10-летнему мальчика

Агрессивных собак надо держать на контроле. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области через суд с владельца агрессивной собаки взыскали 50 тысяч рублей. Ранее его питомец покусал 10-летнего мальчика.

Прокуратура Туринского района через суд взыскала компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что 14 июня 2021 года в Туринске домашняя собака покусала 10-летнего мальчика на пер. Трактористов. При этом, владелец домашнего животного не обеспечил безопасность граждан, допустив выгул собаки без сопровождения и намордника", - говорится в сообщении.

Ответственность за домашних питомцев лежит на их владельцах. В связи с этим, прокурор направил исковое заявление в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда и Туринский районный суд удовлетворил иск в полном объёме. В пользу ребёнка было взыскано 50 тысяч рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.