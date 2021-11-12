В селе Патруши сняли карантин по птичьему гриппу

В Свердловской области сняли действие карантина по птичьему гриппу. Он действовал на территории личного хозяйства в селе Патруши.
Распоряжение об этом подписал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Напомним, ранее в селе Патруши из-за вспышки птичьего гриппа ввели карантин. Из-за этого на заражённой территории объявили режим ЧС. Птиц изымали.
Кроме этого на территории региона продолжает действовать карантин по африканской чуме свиней. Сейчас эта мера действует в девяти муниципалитетах.
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