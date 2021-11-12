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12 ноября 2021, 18:18

В селе Патруши сняли карантин по птичьему гриппу

Курицы

Птиц из зоны поражения изымали. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области сняли действие карантина по птичьему гриппу. Он действовал на территории личного хозяйства в селе Патруши.

Распоряжение об этом подписал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Напомним, ранее в селе Патруши из-за вспышки птичьего гриппа ввели карантин. Из-за этого на заражённой территории объявили режим ЧС. Птиц изымали.

Кроме этого на территории региона продолжает действовать карантин по африканской чуме свиней. Сейчас эта мера действует в девяти муниципалитетах.

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Областная газета Свердловской области

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