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12 ноября 2021, 18:58

Из колонии-поселения в Нижнем Тагиле сбежал приговорённый к 10 годам Роман Бас

Роман Бас

Роман Бас сбежал из колонии 12 ноября. Фото: сайт ГУФСИН по Свердловской области.

Из колонии-поселения ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежал осуждённый за убийство Роман Бас. Он был приговорён к 10 годам лишения свободы.

Роман Бас сбежал из колонии 12 ноября. ГУФСИН России по Свердловской области объявляет розыск мужчины.

Приметы осуждённого:

  • Рост – 195 см;
  • телосложение – худощавое, плечи – опущенные;
  • цвет волос – черный;
  • глаза – карие;
  • одет в красную куртку, черную кепку.

На левом предплечье мужчины набита татуировка "Кельтский узор", на левой лопатке - "Смерть с косой", на среднем пальце левой кисти - "перстень", сообщается на сайте регионального ГУФСИН.

По любой имеющейся информации о местонахождении Романа Баса следует незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 112, либо в дежурную часть ГУФСИН России по Свердловской области: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44.

Областная газета Свердловской области

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