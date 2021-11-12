Из колонии-поселения в Нижнем Тагиле сбежал приговорённый к 10 годам Роман Бас

Роман Бас сбежал из колонии 12 ноября. Фото: сайт ГУФСИН по Свердловской области.

Из колонии-поселения ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежал осуждённый за убийство Роман Бас. Он был приговорён к 10 годам лишения свободы.

Роман Бас сбежал из колонии 12 ноября. ГУФСИН России по Свердловской области объявляет розыск мужчины.

Приметы осуждённого:

Рост – 195 см;

телосложение – худощавое, плечи – опущенные;

цвет волос – черный;

глаза – карие;

одет в красную куртку, черную кепку.

На левом предплечье мужчины набита татуировка "Кельтский узор", на левой лопатке - "Смерть с косой", на среднем пальце левой кисти - "перстень", сообщается на сайте регионального ГУФСИН.

По любой имеющейся информации о местонахождении Романа Баса следует незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 112, либо в дежурную часть ГУФСИН России по Свердловской области: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44.