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13 ноября 2021, 18:14

В ДТП на трассе М-5 "Урал" погибло шесть человек, ещё один пострадал

В Челябинской области на участке трассы М-5 "Урал" произошло ДТП. В результате погибло шесть человек, ещё один - пострадал.

На дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В Челябинской области в результате столкновении двух легковых автомашин на федеральной трассе М-5 "Урал" пострадали семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Движение на участке дороги не перекрывалось.

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Областная газета Свердловской области

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