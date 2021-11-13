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Общество / Происшествия
13 ноября 2021, 18:29

Прокуратура организовала проверку из-за ДТП с автобусом в Свердловской области

Надпись "Прокуратура Свердловской области"

Прокуратура проводит проверку. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проведёт проверку из-за ДТП с автобусом. В результате погиб один человек.

Инцидент произошёл сегодня, около 16 часов 15 минут. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Поблизости села Николо-Павловское произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-2107. По первоначальной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. В результате чего погиб водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Один пассажир автобуса получил повреждения, но отказался от госпитализации. Прокуратура даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Проведение доследственной проверки взято прокуратурой на контроль.

Областная газета Свердловской области

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