В Пышминском ГО минувшей ночью полыхал магазин

Площадь пожара составляла 64 квадратных метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Прошедшей ночью в деревне Речелга Пышминского городского округа на улице Советская горело здание магазина. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 5:28.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляла 64 квадратных метра.

В ликвидации огня были задействованы 9 человек личного состава и две единицы спецтехники. Локализовать пожар удалось в 5:40, открытое горение было ликвидировано в 5:47. Разборка и проливка сгоревших конструкций завершились в 6:42.