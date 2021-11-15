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Общество / Происшествия
15 ноября 2021, 05:32

В Екатеринбурге из десятиэтажки эвакуировали 66 человек

Пожарная машина на месте пожара

Установлено, что на площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже 10-этажного муниципального жилого дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар в десятиэтажке на Ботанике. По лестница были эвакуированы 66 человек, 16 из них - звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

Возгорание произошло накануне вечером в доме на ул. Родонитовая. На место происшествия выезжали 25 спасателей на 8 спецмашинах. Пострадавших при пожаре нет.

"Установлено, что на площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже 10-этажного муниципального жилого дома. 50 жильцов эвакуировались до прибытия пожарных. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:53, после чего горожане вернулись в свои квартиры", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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