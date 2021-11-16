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Общество / Происшествия
16 ноября 2021, 13:21

Движение на трассе Екатеринбург - Серов затруднено из-за ДТП

ДТП

Движение осуществляется по одной полосе. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 170-м километре трассы Екатеринбург - Серов произошло серьёзное ДТП. Погибли два человека, ещё один - 7-летний мальчик - находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, при совершении обгона автомобиль Kia, в котором ехала семья из Кушвы, столкнулся с Volkswagen. В результате погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир первого транспортного средства. В этом же авто находился мальчик. Он доставлен в больницу Нижнего Тагила. Также травмы получил водитель второй машины.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в настоящее время движение на трассе затруднено, автоинспекторы осуществляют регулирование движения транспорта встречных направлений – движение осуществляется по одной полосе.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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