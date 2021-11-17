В Первоуральске ночью из девятиэтажки эвакуировали 30 человек

Одного из жильцов пришлось спасать с помощью автолестницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске в ночь на 17 ноября пожар произошёл в девятиэтажке на пр. Космонавтов. Эвакуировано более 30 человек, 11 из них спасены пожарно-спасательными подразделениями. Одного жильца спускали по автолестнице с третьего этажа.

Сообщение о возгорании в многоэтажном доме поступило в диспетчерскую в 1:30. На место происшествия выезжали 14 человек, в том числе добровольная пожарная команда "Первоуральск". Пострадавших нет.

"Установлено, что на площади 20 кв. м горело домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципальном 9-этажного жилого дома. В 01:45 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:18. Жильц уже вернулись в свои квартиры", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, накануне вечером в Первоуральском ГО горели также баня и частный дом. Пожар произошёл в п. Прогресс, на ул. Розы Люксембург. Площадь пожара составила 76 кв. м. Спасателям удалось его потушить за 9 минут.

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