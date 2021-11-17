13 человек отравились метанолом в Казани

По предварительным данным, молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, приобретённый у неустановленного лица. Фото: Нина Георгиева.

В Казани число отравившихся метанолом увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В больницу уже поступили 13 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные - средней тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Минздрава Татарстана Алию Насибуллину.

Ранее СУ СКР по Республике Татарстан сообщало, о госпитализации 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, приобретённый у неустановленного лица. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом на Среднем Урале. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек. Трём местным жителям, которые занимались сбытом контрафактного алкоголя, предъявлено обвинение в совершении преступления.