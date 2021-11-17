В Екатеринбурге при пожаре в металлической будке на Косарева погиб мужчина

Установлено, что на площади 80 кв. м горел мусор в металлическом ангаре, повреждена внутренняя отделка металлического вагончика. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 17 ноября 10 спасателей выезжали на тушение металлической будки на ул. Косарева вблизи дома №101 а. Площадь пожара составила 80 кв. м. В соревшей будке нашли тело мужчины.

По факту гибели человека началась доследственная проверка.

"Признаков насильственной смерти при осмотре тела погибшего не обнаружено. Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №13. Выяснилось, что погибшего звали Алексей К., достоверность этой информации проверяется. Полицейские устанавливают род занятий погишего и причины его нахождения в металлической будке.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании на Косарева поступило в диспетчерскую в 1:42. Открытое горение было ликвидировано в 2:01, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:05. Установлено, что на площади 80 кв. м горел мусор в металлическом ангаре, повреждена внутренняя отделка металлического вагончика.

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