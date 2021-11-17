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17 ноября 2021, 13:23

Из больницы Нижнего Тагила похитили 320 доз "Спутник V"

вакцина от коронавируса

Полицейские выясняют, что из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле зафиксировано резонансное происшествие, связанное с хищением вакцины от коронавируса. О пропаже лекарства в полицию сообщил заместитель главврача городской больницы № 4 поликлиники № 2 на ул. Металлургов.

По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, "медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября". Он уточнил, что в дневное время здание медучреждения охраняет ЧОП "Великан", а в ночное – сторож 1962 года рождения.

На место инцидента выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой. Полицейские выясняют, что из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. О результатах работы сыщиков будет сообщено дополнительно.

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